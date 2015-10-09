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Моуринью попросил "Реал" подписать своего бывшего футболиста

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Моуринью попросил "Реал" подписать своего бывшего футболиста ©instagram.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью продолжает искать варианты для усиления состава перед новым сезоном, передают Vesti.kz

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью продолжает искать варианты для усиления состава перед новым сезоном, передают Vesti.kz

По информации инсайдера Николо Скиры, португальский специалист заинтересован в полузащитнике "Наполи" и сборной Шотландии Скотте Мактоминее. Моуринью уже знаком с игроком по совместной работе в "Манчестер Юнайтед" и, как утверждает источник, попросил руководство "Реала" изучить возможность его трансфера.

Мадридский клуб уже направил запрос в "Наполи", чтобы узнать позицию итальянской стороны и самого футболиста по возможному переходу в Ла Лигу. Ответа от неаполитанцев пока не последовало.

В прошлом сезоне 29-летний Мактоминей провел 44 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Также в июне он сыграл три матча за сборную Шотландии на групповом этапе чемпионата мира-2026.

Отметим, что Мактоминей уже успел завоевать несколько значимых трофеев на клубном уровне. Он добивался успехов как в составе "Манчестер Юнайтед", так и после перехода в "Наполи".

С английским клубом полузащитник выиграл Кубок Англии сезона-2023/24, Кубок английской лиги сезона-2022/23 и Лигу Европы УЕФА в сезоне-2016/17.

После перехода в "Наполи" Мактоминей также пополнил коллекцию наград. В составе неаполитанского клуба он стал чемпионом Италии в сезоне-2024/25 и выиграл Суперкубок Италии, а также был признан самым ценным игроком сезона в Серии А (2024/25).

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