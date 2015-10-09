Моуринью попросил "Реал" подписать своего бывшего футболиста

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью продолжает искать варианты для усиления состава перед новым сезоном, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скиры, португальский специалист заинтересован в полузащитнике "Наполи" и сборной Шотландии Скотте Мактоминее. Моуринью уже знаком с игроком по совместной работе в "Манчестер Юнайтед" и, как утверждает источник, попросил руководство "Реала" изучить возможность его трансфера.

Мадридский клуб уже направил запрос в "Наполи", чтобы узнать позицию итальянской стороны и самого футболиста по возможному переходу в Ла Лигу. Ответа от неаполитанцев пока не последовало.

В прошлом сезоне 29-летний Мактоминей провел 44 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Также в июне он сыграл три матча за сборную Шотландии на групповом этапе чемпионата мира-2026.

Отметим, что Мактоминей уже успел завоевать несколько значимых трофеев на клубном уровне. Он добивался успехов как в составе "Манчестер Юнайтед", так и после перехода в "Наполи".

С английским клубом полузащитник выиграл Кубок Англии сезона-2023/24, Кубок английской лиги сезона-2022/23 и Лигу Европы УЕФА в сезоне-2016/17.

После перехода в "Наполи" Мактоминей также пополнил коллекцию наград. В составе неаполитанского клуба он стал чемпионом Италии в сезоне-2024/25 и выиграл Суперкубок Италии, а также был признан самым ценным игроком сезона в Серии А (2024/25).

ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!