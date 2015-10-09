Модрич сделал заявление по возвращению в "Реал"

Полузащитник итальянского "Милана" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о возможном возвращении в мадридский "Реал" на фоне назначения Жозе Моуринью главным тренером "сливочных", передают Vesti.kz.

Модрич сделал заявление

40-летний футболист признался, что португальский специалист не связывался с ним по поводу возвращения в испанский клуб.

"Звал ли меня Моуринью? Нет, нет (смеётся). Как всегда хочу пожелать ему удачи! Он просто великолепен, один из лучших. У меня особое отношение к Жозе", — цитирует слова Модрича журналист Альберто Перейро.

Легенда "Реала"

Модрич выступал за мадридский клуб с 2012 по 2025 год и стал одним из самых титулованных игроков в истории "Реала". За 13 сезонов хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Кубок страны.

Кроме того, в его коллекции пять Суперкубков Испании, пять Суперкубков УЕФА, пять титулов клубного чемпионата мира, а также Межконтинентальный кубок, который "Реал" завоевал в 2024 году.

После ухода из мадридского клуба опытный полузащитник продолжил карьеру в итальянском "Милане", где провёл прошлый сезон. В настоящее время Модрич также защищает цвета сборной Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

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