Месси выдвинул два условия "Барселоне" перед возвращением

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси готов вернуться в "Барселону", но озвучил каталонскому клубу две просьбы перед подписанием контракта, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Маттео Моретто, "сине-гранатовые" в следующие десять дней должны подтвердить у Ла Лиги, что возвращение Месси является для команды жизнеспособным.

Вторая просьба аргентинца - вернуть футболку с 10-м номером, который сейчас принадлежит Ансу Фати. Испанец получил его как раз после ухода Месси в 2021 году.

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

В этом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Месси получил контракт от "Барселоны". Известна его зарплата

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