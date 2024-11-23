Месси сделал заявление о возвращении в Барселону

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, становившийся восьмикратным обладателем "Золотого мяча", признался, что мечтает вернуться в Барселону, чтобы снова жить в этом городе, сообщают Vesti.kz.

"Это место, где родились мои дети. Я чувствую, что принадлежу Барселоне. Мы с семьёй думаем о том, чтобы однажды вернуться туда жить. Моя семья скучает по Барселоне", - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Месси перебрался в Барселону в 13 лет из Аргентины и посвятил клубу 18 лет своей карьеры (2003–2021), став одной из главных легенд мирового футбола. За это время он помог "сине-гранатовым" выиграть десять чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира и семь Кубков страны.

В Барселоне Месси создал свою семью: он женился и стал отцом троих сыновей.