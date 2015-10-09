Месси принял решение по возвращению в "Барселону"

Лионель Месси задумывается о возвращении в каталонскую "Барселону", однако делать резких шагов пока не собирается, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, форвард "Интер Майами" решил держаться в стороне от предстоящих президентских выборов в каталонском клубе, которые пройдут 15 марта.

Аргентинец не намерен публично поддерживать ни одного из кандидатов, предпочитая не вмешиваться во внутриклубную политику. При этом сам факт возможного возвращения Месси в "Барселону" в будущем он для себя не исключает – вопрос лишь в формате и времени.

Как Месси поругался с боссами "Барсы"

Отношения Месси с руководством "Барселоны" по-прежнему остаются непростыми. Аргентинец болезненно воспринял ситуацию с непродлением контракта и считает, что тогдашние решения президента клуба Жоана Лапорты стали для него личным разочарованием.

Попытка вернуть аргентинца спустя два года лишь усилила напряжение, после чего Месси предпочел дистанцироваться от контактов с президентом "блаугранас", несмотря на попытки наладить диалог.

Когда Месси может вернуться в "Барселону"

По информации источника, рассматривать реальный сценарий возвращения в "Барселону" Месси готов только после чемпионата мира 2026 года. До этого момента он сосредоточен на текущем этапе карьеры и не хочет связывать себя какими-либо обязательствами, связанными с будущим клуба.

Каким Месси был в "Барселоне"

Лионель Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец с 672 голами в 778 матчах является лучшим бомбардиром в истории "сине-гранатовых". В "Барселоне" Лео семь раз выигрывал "Золотой мяч" (всего их восемь).

Вместе с "сине-гранатовыми" Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

После ухода из "Барселоны" форвард отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 играет за "Интер Майами".

Напомним, что тренер французского ПСЖ Луис Энрике рассматривается в качестве возможного наставника "Барселоны", и уже стали известны ориентировочные сроки его потенциального возвращения в клуб.

