Испания
Сегодня 12:52
 

Испанский вундеркинд против ярлыков: Ямаль дистанцировался от темы Месси

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль предпочитает держаться в стороне от повышенного внимания прессы и не стремится к сравнениям с Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль предпочитает держаться в стороне от повышенного внимания прессы и не стремится к сравнениям с Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

18-летнего футболиста уже давно называют "новым Месси", и, несмотря на впечатляющий уровень игры в столь юном возрасте, подобные параллели, как утверждают источники, не вызывают у него восторга.

По информации Diario Sport, Ямаль намерен сознательно ограничить общение со СМИ накануне мартовского матча Финалиссимы против сборной Аргентины.

Сообщается, что испанский вундеркинд не хочет, чтобы внимание журналистов вновь было сосредоточено на теме личного противостояния с Месси и бесконечных сравнениях с легендарным аргентинцем.

Матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки запланирован на 27 марта. Одной из главных интриг встречи считается возможное первое — и не исключено, что единственное — очное пересечение на поле Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

