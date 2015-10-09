Мендеш начал работать над уходом звезды из ПСЖ: главный кандидат - "Реал"

Летнее трансферное окно ещё не открылось, но вокруг европейских грандов уже начинает закипать интрига.

Один из самых обсуждаемых сюжетов последних дней связан с полузащитником "Пари Сен-Жермена" Витиньей. Португалец стал важной частью команды Луиса Энрике, однако его будущее может оказаться под вопросом.

По информации El Nacional, в дело уже активно включился его агент – Жорже Мендеш, известный умением проворачивать самые громкие сделки.

По имеющимся данным, именно он начал прорабатывать варианты возможного трансфера своего клиента. И один из самых привлекательных сценариев – переход в мадридский "Реал".

В столичном клубе давно следят за Витиньей: его стиль идеально вписывается в философию команды – умение держать мяч, вести игру и связывать линии. На фоне поиска усиления в центре поля кандидатура португальца выглядит вполне логичной.

В ПСЖ прекрасно понимают, что ситуация может развиваться быстро. Луис Энрике в курсе активности агента и внимательно следит за происходящим. Потеря Витиньи стала бы серьёзным ударом по структуре команды, ведь он играет ключевую роль в центре поля.

При этом сам футболист не исключает возможность смены клуба, если получит предложение, которое устроит его с точки зрения амбиций и проекта.

Отметим, что Витинья выступает за ПСЖ с 2022 года и за это время закрепился в роли одного из ключевых игроков центра поля. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат Франции (сезоны 2022/23, 2023/24 и 2024/25), дважды брал Кубок Франции, а также четырежды становился обладателем Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что ПСЖ заинтересован в игроке, за которого "Реал" заплатил 31 миллион евро.

