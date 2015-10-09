Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне, но по главному атакующему показателю в Европе уступает звезде "Барселоны" Ламину Ямалю, передают Vesti.kz.

По данным статистического портала OptaJose, в активе французского форварда "сливочных" уже 25 результативных действий во всех турнирах текущего сезона - 20 забитых мячей и пять голевых передач.

Однако среди всех футболистов пяти ведущих европейских чемпионатов (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1) этот результат превосходит только вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль. На счету молодого испанца 26 очков по системе "гол+пас" (13 голов и 13 ассистов).

Отметим, что "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Алавеса" (1:2) в 14-м туре Ла Лиги. Единственный гол в составе "сливочных" забил Мбаппе на 69-й минуте. При этом мадридцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Джуда Беллингема на 88-й минуте.

В следующем туре "Реал" сыграет на выезде против "Атлетика" (6 декабря). Перед этим, 2 декабря, мадридцы встретятся в гостях с "Реалом Сосьедад" в рамках перенесённого матча 23-го тура.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!