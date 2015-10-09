Мбаппе потребовал усиления и лично позвал новых звёзд в "Реал"

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Нападающий мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе хочет не просто побеждать сам, но и видеть вокруг себя "особенную" команду, передают Vesti.kz.

Мбаппе нашел усиление из АПЛ

Главной целью француз называет усиление состава "сливочных" и особенно интересуется защитником "Ливерпуля" Ибрамой Конате. Сам игрок "красных" признался, что Мбаппе буквально засыпает его звонками, намекая на возможный переход в Мадрид.

Контракт Конате с англичанами истекает в конце сезона, что только подогревает слухи о трансфере.

В "Реал" зовут претендентов на "Золотой мяч"

При этом Килиан не ограничивается одним именем — ранее он также говорил об Усмане Дембеле и Ашрафе Хакими (оба играю за "Пари Сен-Жермен"), называя их игроками, способными поднять уровень "Реала".

Мбаппе показывает: его влияние в клубе выходит далеко за пределы поля. Он требует усилений и готов лично убеждать футболистов присоединяться к мадридскому проекту.

Перес нашел форварда мечты и выбрал "жертву" в "Реале"

Ранее Мбаппе почувствовал угрозу со стороны конкурента и настойчиво рекомендовал "Реалу" избавиться от него.

Добавим, что Мбаппе, Дембеле и Хакими вошли в список номинантов на "Золотой мяч" 2025 года. Победитель будет объявлен на церемонии, которая состоится 22 сентября в Париже.

Официально выбран победитель "Золотого мяча"-2025

