Лидер "Реала" после отказа Испании получил вызов в другую сборную

Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас будет выступать за сборную Марокко по футболу, передают Vesti.kz.

24-летний футболист получил вызов в африканскую команду на предстоящие товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые состоятся 22 и 26 марта соответственно.

Ранее Диас рассчитывал на вызов в сборную Испании, однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к его кандидатуре. В итоге футболисту надоело ждать и он выбрал Марокко.

Напомним, Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. Его бабушка по линии отца родом из Марокко.

При этом Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании. Он даже успел сыграть и забить гол за главную команду - в товарищеском матче против Литвы (4:0) летом 2021 года.

"Реал" лишился самого дорогого футболиста мира

В нынешнем сезоне Диас провел за "Реал" 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года.