Левандовски рассказал о переходе в новый клуб Моуринью

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на информацию о своем возможном переходе в "Фенербахче", передают Vesti.kz.

"Фенербахче" интересуется мной? Я ничего об этом не знаю", - приводит слова игрока Barça Universal.

Ранее турецкий клуб возглавил известный португальский тренер Жозе Моуринью, контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. Контракт поляка с каталонским клубом истекает 30 июня 2026-го, при этом предусмотрена опция возможного продления еще на один сезон. В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

В карьере форварда также были "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лех", "Знич", "Легия 2" и "Дельта".