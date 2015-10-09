Левандовски решил уйти из "Барселоны" и выбрал новый клуб ©

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски может покинуть каталонской клуб летом 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По информации BBC, 37-летний форвард может продолжить карьеру в США. В его услугах заинтересован клуб МЛС "Чикаго Файр".

Отмечается, что стороны провели позитивные переговоры о будущем трансфере, а зарплата футболиста не станет проблемой. Сам Левандовски открыт для перехода в МЛС.

Интерес к Левандовски проявлял и клуб "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, но они не могут вести переговоры с ним. Причина - "Чикаго" включил поляка в свой "список перспективных игроков", а это значит, что ни один другой клуб лиги не может подписать с ним контракт без выплаты им определенной суммы.

"Чикаго Файр", который ранее в этом году также пытался подписать Неймара и Кевина де Брюйне , сделал Левандовски приоритетной целью как минимум на шесть месяцев — это стратегический шаг, поскольку в Чикаго проживает крупнейшая в США польская община.

Левандовски забил 109 голов в 164 матчах за "Барселону", дважды становясь чемпионом Ла Лиги, с момента перехода в клуб в 2022 году. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает летом 2026 года.

В этом сезоне он забил восемь голов в 17 матчах. Его "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

