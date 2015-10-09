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Легендарный француз сказал Пересу подписать в "Реал" вингера за 150 миллионов

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Легендарный француз сказал Пересу подписать в "Реал" вингера за 150 миллионов Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и легенда сборной Франции Клод Макелеле рассказал, какого футболиста, по его мнению, "сливочным" стоит приобрести в ближайшем будущем, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник мадридского "Реала" и легенда сборной Франции Клод Макелеле рассказал, какого футболиста, по его мнению, "сливочным" стоит приобрести в ближайшем будущем, передают Vesti.kz.

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Француз признался, что во время личной беседы с президентом клуба Флорентино Пересом посоветовал ему сделать ставку на вингера "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе.

"Не так давно я разговаривал с Флорентино Пересом. Во время беседы я сказал, что если ему придется потратить все деньги на одного игрока, то этим игроком должен стать Майкл Олисе. Своей игрой Олисе возвращает нас в детство, когда мы восхищались футболом", — цитирует слова Макелеле Madrid Zone.

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По имеющейся информации, мадридский клуб уже продолжительное время проявляет интерес к 24-летнему Олисе. Однако "Бавария" не намерена расставаться с одним из своих ключевых игроков, поэтому потенциальный трансфер остается крайне сложным.

Майкл Олисе в составе сборной Франции на ЧМ-2026Фото: Depositphotos/thenews2.com

В минувшем сезоне французский вингер принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Майкла Олисе составляет 150 миллионов евро.

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