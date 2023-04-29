Легенда "Реала" вмешался в драку баскетболистов во время матча Евролиги

Бывший футболист "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес посетил матч плей-офф Евролиги между баскетбольной командой мадридцев и белградского "Партизана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Игра завершилась победой "Партизана" со счетом 95:80. При этом встречу пришлось закончить раньше времени, так как в конце четвертой четверти игроки обеих команд устроили массовую драку.

Рауль, сидевший в первом ряду, попытался остановить потасовку. Он встал со своего места и в резкой форме обратился к баскетболистам.

Стоит отметить, что по итогам инцидента Евролига вынесла наказание для клубов в виде штрафов в размере 50 тысяч евро. Кроме того, четыре игрока, в числе которых Гершон Ябуселе, Габриэль Дек, Кевин Пантер и Маттиас Лессор, были дисквалифицированы.

После двух матчей счет в серии в пользу "Партизана" - 2-0.

45-летний Рауль - легенда "Реала". В составе "сливочных" выиграл 16 трофеев. В его карьере также были немецкий "Шальке 04", катарский "Аль-Садд", американский "Нью-Йорк Космос". За сборную Испании провел 102 матча и забил 44 гола в период 1996-2006 годов.

На данный момент он тренирует молодежку "Реала". Зимой сообщалось, что испанец может прийти на смену нынешнему главному тренеру клуба Карло Анчелотти.

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