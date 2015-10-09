Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания капитана сборной Египта Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, испанский клуб видит в звездном форварде одного из главных кандидатов на замену Антуану Гризманну, который этим летом покинул команду и продолжит карьеру в американском "Орландо Сити".

Уход француза стал серьезной потерей для "матрасников", поскольку Гризманн долгие годы был не только одним из лидеров атаки, но и ключевой фигурой в раздевалке.

Теперь главный тренер "матрасников" Диего Симеоне ищет футболиста, который сможет взять на себя роль лидера и усилить нападение.

По данным источника, одним из главных вариантов стал Мохамед Салах. Сейчас египтянин выступает на чемпионате мира-2026, где в качестве капитана помогает своей сборной бороться за выход в решающие стадии турнира.

Несмотря на 33-летний возраст, египтянин по-прежнему остается одним из сильнейших атакующих игроков мира. К тому же, кроме игровых качеств, возможный переход Салаха может принести клубу и коммерческую выгоду.

Египетский форвард остается одной из самых узнаваемых фигур мирового футбола и способен привлечь к "Атлетико" дополнительное внимание болельщиков и спонсоров.

Однако, по информации источника, в мадридском клубе понимают, что при принятии окончательного решения необходимо учитывать возраст футболиста, его финансовые требования и соответствие игровому стилю команды.

Отметим, что Салах считается одним из лучших футболистов в истории Египта и уже много лет является лидером "Ливерпуля" и капитаном национальной сборной.

За время выступлений за английский клуб он дважды выиграл английскую премьер-лигу, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, завоевал Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Кроме того, египтянин четыре раза становился обладателем "Золотой бутсы" АПЛ, став лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

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