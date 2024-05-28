Клуб казахстанского футболиста вернулся в Ла Лигу

Испанский футбольный клуб "Реал Вальядолид" обеспечил себе участие в Ла Лиге (высший дивизион Испании) в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Это стало известно после того, как "бело-фиолетовые" в матче 41-го тура Сегунды дома одержали волевую победу 3:2 над "Вильярреалом В", отправив соперника в низший дивизион.

Перед заключительным туром Сегунды "Вальядолид" лидирует в таблице с 72 очками, опережая на один балл "Леганес". 2 июня клуб поборется за чемпионство в Сегунде в матче против "Тенерифе".

Таким образом, "Вальядолид" вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета. По итогам сезона-2022/23 команда опустилась в Сегунду, заняв 18-е место.

Напомним, "Реал Вальядолид" принадлежит бывшему форварду "Реала" и сборной Бразилии Роналдо.

В августе контракт с "Вальядолидом" подписал казахстанский полузащитник Мохаммед Енсебаев.

Фото: ФК "Реал Вальядолид"





