Карвахаль снова стал игроком "Реала": что произошло?

Фамилия Карвахаль вновь появилась в составе мадридского "Реала", однако речь идет не о знаменитом защитнике Дани Карвахале, а о его однофамильце, передают Vesti.kz.

"Реал" дождался прогресса своего воспитанника

Как пишет Marca, мадридский гранд воспользовался правом обратного выкупа и вернул в клуб своего воспитанника Анхеля Карвахаля. Руководство уведомило "Вальядолид" об активации соответствующего пункта в соглашении.

Подобную опцию "сливочные" регулярно включают в трансферы своих молодых футболистов, чтобы при необходимости вернуть их после успешного развития в других командах.

22-летний нападающий перешел в "Вальядолид" прошлым летом и подписал контракт до июня 2028 года. Однако уже спустя сезон он вновь станет игроком "Реала".

Прошедший год оказался для Карвахаля очень успешным. Выступая за резервную команду "Вальядолида" в Сегунде Федерасьон, он забил 20 мячей, оформил два хет-трика - в матчах против "Леальтада" и "Лангрео", а также отличался в четырех встречах подряд.

Благодаря такой результативности форвард получил шанс дебютировать за основную команду "Вальядолида" в концовке сезона, когда сразу несколько нападающих выбыли из-за травм.

Карвахаль родился в Мадриде и начал заниматься футболом в академии "Санта-Аны". В 2021 году он присоединился к системе "Реала", выступал за команду Juvenil B, затем на правах аренды играл за "Райо Алькобендас", где забил 24 гола в Дивизионе де Онор.

После возвращения он выступал за "Реал С" и несколько раз выходил на поле в составе "Кастильи", однако закрепиться в резервной команде не сумел.

Новая-старая фамилия в "Реале"

Отметим, что Анхель не является родственником бывшего капитана "Реала" Дани Карвахаля - футболистов объединяет лишь фамилия.

Сам Дани покинул "королевский клуб" в мае 2026 года после 13 лет выступлений. За это время воспитанник академии "сливочных" стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба, выиграв шесть трофеев Лиги чемпионов и множество других престижных титулов.

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