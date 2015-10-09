Болельщик "Овьедо" приговорён к условному 11‑месячному сроку за расистские оскорбления нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, приговор отсрочен на два года при условии, что осуждённый не будет посещать футбольные стадионы в этот период.

Инцидент произошёл 24 августа прошлого года во время выездного матча второго тура Ла Лиги между "Реалом" и "Овьедо". "Сливочные" обыграли "Овьедо" со счётом 3:0. На 37‑й минуте, после гола Мбаппе, обвиняемый изображал обезьяну - жестами и звуками.

Ла Лига направила в национальную полицию Испании сведения о предполагаемых расистских оскорблениях в адрес Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. В качестве доказательств в жалобе лиги фигурировали фрагменты телепередачи и видеозаписи из социальных сетей - на них зафиксированы выкрики, имитирующие крики обезьян.

Президент "Овьедо" Мартин Пелаэс заявил о проведении клубом расследования по факту инцидента.

По данным Ла Лиги, приговор по делу об оскорблениях Мбаппе стал 12‑м за расистские оскорбления игроков во время матчей турниров лиги с 2024 года; четыре из этих случаев связаны с оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора.

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