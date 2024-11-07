Игра Мбаппе в "Реале" получила резкую оценку
Экс-нападающий сборной Франции, "Арсенала" и "Барселоны" Тьери Анри высказался об игре своего соотечественника Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
Экс-нападающий сборной Франции, "Арсенала" и "Барселоны" Тьери Анри высказался об игре своего соотечественника Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
"Я думаю, что команда разочарована в нем (Мбаппе), и я могу это понять, это нелегко… (Джуд) Беллингем пытается делать то, что должен делать его девятый номер, Мбаппе… Он будет совершенствоваться, потому что хуже уже быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всех, но мы просим его проявлять себя, когда команда в ударе", - приводит слова Анри Marca.
Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" перед началом сезона, подписав пятилетний контракт. За 15 матчей он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
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