Игра Мбаппе в "Реале" получила резкую оценку

Экс-нападающий сборной Франции, "Арсенала" и "Барселоны" Тьери Анри высказался об игре своего соотечественника Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что команда разочарована в нем (Мбаппе), и я могу это понять, это нелегко… (Джуд) Беллингем пытается делать то, что должен делать его девятый номер, Мбаппе… Он будет совершенствоваться, потому что хуже уже быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всех, но мы просим его проявлять себя, когда команда в ударе", - приводит слова Анри Marca.