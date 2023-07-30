Хави прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромную победу над мадридским "Реалом" в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

"Сейчас мы были лучшими, а на днях у нас был провал. Таковы каталонцы и окружающая среда. Мы многое сделали правильно, но при этом у нас было много ошибок, которые нужно исправить. Очевидно, результат впечатляющий, но на данном этапе сезона это второстепенно. Сейчас важно стать лучше. У нас были очень хорошие моменты, но их должно становиться больше. Мы должны стараться не допускать глупых потерь мяча. И, конечно, я понимаю, что победа над "Реалом" всегда оставляет каталонцев довольными", - приводит слова наставника Marca.