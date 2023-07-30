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Хави прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"

Хави прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"
©instagram.com/fcbarcelona/

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромную победу над мадридским "Реалом" в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

"Сейчас мы были лучшими, а на днях у нас был провал. Таковы каталонцы и окружающая среда. Мы многое сделали правильно, но при этом у нас было много ошибок, которые нужно исправить. Очевидно, результат впечатляющий, но на данном этапе сезона это второстепенно. Сейчас важно стать лучше. У нас были очень хорошие моменты, но их должно становиться больше. Мы должны стараться не допускать глупых потерь мяча. И, конечно, я понимаю, что победа над "Реалом" всегда оставляет каталонцев довольными", - приводит слова наставника Marca.

Ранее итог встрече подвел его коллега из "Реала". Карло Анчелотти назвал причины поражения.

До этого "Барселона" обыграла "Виссел Кобе" (2:0) и уступила "Арсеналу" (3:5).

В следующем матче "Барселона" сыграет с "Миланом", а "Реал" встретится с "Ювентусом". Матчи пройдут 2 и 3 августа соответственно.

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Метки:
Барселона Реал Мадрид

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