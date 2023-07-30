Главный тренер "Реала" назвал причины разгрома от "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны", сообщают Vesti.kz. Товарищеская встреча состоялась в рамках турне команд по США и завершилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". При этом мадридцы не забили пенальти.

"Было много хорошего. Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были возможности, мобильность. В первом тайме мы плохо владели мячом, а в конце мы были очень агрессивны, и это стоило нам двух голов. Нам больно проигрывать, но я остаюсь при том хорошем, что мы сделали. В течение часа команда играла очень хорошо.

Это была новая команда, чтобы посмотреть, как молодежь адаптируется… Получилось хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Без постоянного центрального нападающего мы создаем возможности, поэтому мы собираемся придерживаться этой идеи. Сегодня я хотел увидеть молодежь. Они выполнили требования", - приводит слова Анчелотти Marca.