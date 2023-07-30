Разгромом закончился матч "Барселоны" и "Реала"

Каталонская "Барселона" одержали разгромную победу над мадридским "Реалом" в товарищеском матче в рамках предсезонного турне в США? сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 3:0. В составе "сине-гранатовых" отличились Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Лопес (85-я) и Ферран Торрес (90+1). У "сливочных" Винисиус Жуниор не реализовал пенальти на 19-й минуте.

Игру посетили 82026 зрителей. Это рекордная посещаемость для клубного футбольного матча в истории стадиона AT&T, а также для "эль-класико" на территории США.

Ранее "Барселона" обыграла "Виссел Кобе" (2:0) и уступила "Арсеналу" (3:5). "Реал" ранее обыграл "Милан" (3:2) и "Манчестер Юнайтед" (2:0).

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла чемпионата Испании, а "Реал" занял второе место.

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