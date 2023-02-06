Хави назвал фаворита Ла Лиги после разгрома "Севильи"

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился своими мыслями после победы над "Севильей" в Ла Лиге, а также высказался о соперничестве с мадридским "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 20-го тура прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0.

"Мы смотрим как на разницу в очках, так и на игру, и мы уверены в своих силах. Мы провели много беспроигрышных игр, и было важно выиграть комфортно. Это был важный день. Мы оставили "Реал" позади на восемь очков. Это важный отрыв. Нам нравится быть лидерами.

При этом мы не должны расслабляться, потому что еще ничего не выиграли. Только Суперкубок. Мы голодны до побед.

"Реал" может обыграть любую команду, и им еще предстоит приехать на "Камп Ноу". Каждая игра - это война. Я не считаю нас фаворитами. Фаворитом продолжает оставаться "Реал", который является действующим чемпионом страны и Лиги чемпионов. Но у нас есть возможность выиграть все титулы, которые у нас остались", - приводит слова Хави Sport.es.

Отметим, что "Барселона" с 53 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Реал" с отставанием на восемь пунктов располагается на второй строчке. "Севилья" (21), в свою очередь, идет на 16-й строчке из 20.

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