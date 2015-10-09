Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:14
 

Харри Кейн рассказал о "трансфере" в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Харри Кейн рассказал о "трансфере" в "Барселону" ©x.com/fcbayern

Форвард "Баварии" Харри Кейн впервые подробно высказался о слухах, связывающих его с переходом в "Барселону", передают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард "Баварии" Харри Кейн впервые подробно высказался о слухах, связывающих его с переходом в "Барселону", передают Vesti.kz.

Англичанин подчеркнул, что ни один вариант смены клуба сейчас не рассматривает.

"Я ни с кем не общался, никто не связывался со мной. Я чувствую себя очень комфортно в нынешней ситуации, даже если мы еще не говорили с "Баварией" о моей ситуации", – рассказал Кейн в интервью Bild.

По словам нападающего, он не видит причин, по которым ситуация должна радикально измениться в ближайшие годы: 

"Мне некуда спешить. Я действительно счастлив в Мюнхене. Если появится какой-то контакт, будем разбираться. Но о следующем сезоне я пока не думаю.

Сначала – чемпионат мира летом. И маловероятно, что после этого сезона что-то изменится.

Уверен, что в ближайшие месяцы у меня будут переговоры с "Баварией", и тогда станет ясно, какое решение будет лучшим для моего будущего", – сказал Кейн. 

Кейн побил рекорд Пеле и вошел в историю футбола

Напомним, что следующим летом в контракте форварда заработает опция выкупа: любой клуб сможет заплатить 65 миллионов евро и забрать Кейна без переговоров с "Баварией". И именно этим может попытаться воспользоваться "Барселона".

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Бавария
Проголосовало 62 человек

Реклама

Живи спортом!