Харри Кейн рассказал о "трансфере" в "Барселону"

Форвард "Баварии" Харри Кейн впервые подробно высказался о слухах, связывающих его с переходом в "Барселону", передают Vesti.kz.

Англичанин подчеркнул, что ни один вариант смены клуба сейчас не рассматривает.

"Я ни с кем не общался, никто не связывался со мной. Я чувствую себя очень комфортно в нынешней ситуации, даже если мы еще не говорили с "Баварией" о моей ситуации", – рассказал Кейн в интервью Bild .

По словам нападающего, он не видит причин, по которым ситуация должна радикально измениться в ближайшие годы:

"Мне некуда спешить. Я действительно счастлив в Мюнхене. Если появится какой-то контакт, будем разбираться. Но о следующем сезоне я пока не думаю.

Сначала – чемпионат мира летом. И маловероятно, что после этого сезона что-то изменится.

Уверен, что в ближайшие месяцы у меня будут переговоры с "Баварией", и тогда станет ясно, какое решение будет лучшим для моего будущего", – сказал Кейн.