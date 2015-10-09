Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик сомневается в Энтони Гордоне и Кариме Адейеми, купленных летом по его инициативе, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Сабаха" (4:1) Гордон оформил дубль, а Адейеми забил с паса Алехандро Бальде, но тренер считает, что оба не решают исход сложных игр против сильных соперников.

Энтони Гордон

Трансфер англичанина из "Ньюкасла" стоил каталонцам 80 миллионов евро. Флик ждёт от него стабильной игры на левом фланге и активного участия в построении атак в матчах топ-уровня.

Карим Адейеми

Немецкий вингер чередует удачные матчи с провальными. Флик требует, чтобы он лучше принимал решения и приносил пользу в позиционных атаках, а не только при наличии свободных зон. Адейеми был куплен у дортмундской "Боруссии" за 22 миллиона евро.

Отказываться от игроков Флик не планирует, но ждёт от них прогресса в последующих играх.

Ранее стало известно, что "Барселона" начала работу над покупкой таланта "Арсенала". Подробности - тут.

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