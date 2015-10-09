Каталонская "Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Кристиану Москере и уже предпринимает первые шаги для возможного трансфера испанского футболиста, передают Vesti.kz.

Москера попал в сферу интересов каталонцев

Как сообщает журналист Экрем Конур, 22-летний защитник рассматривается руководством "Барселоны" в качестве одного из вариантов усиления обороны. При этом конкуренцию каталонцам могут составить миланский "Интер" и стамбульский "Фенербахче".

Турецкий клуб заинтересован в аренде Москеры, причём лондонцы не исключают подобный вариант развития событий. Таким образом, будущее испанца может определиться уже в ближайшее трансферное окно.

Кристиан Москера Фото: Depositphotos/[email protected]

Защитник перешёл в "Арсенал" из "Валенсии"

Москера выступает за "Арсенал" с лета 2025 года, когда перебрался в английский клуб из "Валенсии" за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл пять матчей во всех турнирах.

По оценкам, трансферная стоимость испанца на данный момент составляет около 40 миллионов евро.

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