Гвардиола назвал свою роковую ошибку в "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем поступке в английском клубе, о котором теперь сожалеет, передают Vesti.kz.

Дело в том, что летом рукодство "горожан" предложило специалисту купить новых игроков, но он отказался.

"Я сказал летом, что не хочу никого покупать, о чем теперь сожалею. Я думал, что смогу с ребятами, которые были в том сезоне, снова взять чемпионат. Но, увы, после травм в начале сезона, я думаю, что стоило летом подумать о покупках игроков", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ранее сообщалось, что в это январское трансферное окно "горожане" заинтересованы в трансфере защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова и нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша.

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Напомним, Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году. Под его руководством "горожане" шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

В этом сезоне "Манчестер Сити" располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 34 очка по итогам 20 туров.