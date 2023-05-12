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Глава Ла Лиги прокомментировал возвращение Месси в "Барселону"

Глава Ла Лиги прокомментировал возвращение Месси в "Барселону"
©ПСЖ

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси в "Барселону", сообщают Vesti.kz. По его мнению, уход полузащитника Серхио Бускетса является первым шагом к возвращению аргентинца в каталонский клуб.

"Уход Бускетса - это начало пути к возвращению Месси… Но будущее "Барселоны" не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути, но до конца нужно пройти еще несколько шагов. Я не тот, кто даст им зеленый свет, это будет их финансовый контроль", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее вице-президент "Барселоны" заявил, что на данный момент подписание Месси не входит в планы клуба.
Также сообщалось, что аргентинец может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагают рекордный контракт.

Лионель Месси определился с новым клубом

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Контракт нападающего с парижанами истекает в июне.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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Метки:
Барселона Месси Лионель ПСЖ

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