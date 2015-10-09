Футболист "Реала" предложил Месси перейти в мадридский клуб

Аргентинский новичок "Реала" Франко Мастантуоно рассказал, что мечтал сыграть с Лионелем Месси и даже напрямую уговаривал его перейти в мадридский клуб, передают Vesti.kz.

По словам 18-летнего полузащитника, в разговорах с кумиром он не раз повторял:

"Ты лучший в мире – значит, должен играть в лучшем клубе. А это "Реал Мадрид"", – цитируют Мастантуоно Defensa Central.

Мастантуоно признался, что остается поклонником мадридцев, но для него Месси – абсолютная футбольная вершина.

"Я болею за "Реал", но Месси – самый великий игрок в мире. И так будет до его последнего матча".

Отметим, что молодой аргентинец пока не вышел на ожидаемый уровень, пока он переживает период адаптации и восстанавливается после травмы, из-за которой выпал из состава. В клубе уверены, что игроку нужно время – его считают проектом на будущее и верят в потенциал.

Мастантуоно перешел в "Реал" из команды "Ривер Плейт" в августе, подписав контракт до 2031 года. А сумма сделки составила 45 миллионов евро.

Месси выступал за принципиального соперника "сливочных" - каталонскую "Барселону". После он провел два сезона в "пари Сен-Жермене", а с 2023 года играет за "Интер Майами".