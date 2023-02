Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене

Полузащитник "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму во время первого матча против "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист травмировался, когда проявил свое недовольство заменой, что привело к тому, что он не смог выйти на поле в стартовом составе "Барселоны" в матче 22-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (2:0) 19 февраля.

Главный тренер "Барселоны" Хави мог поберечь бразильского вингера перед ответной игрой раунда плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", поэтому Рафинья появился на поле только на 74-й минуте.

Тем не менее причиной его отсутствия на старте игры с "Кадисом" было полученное повреждение колена. По сообщению Mundo Deportivo, во время замены Рафинья неудачно ударился коленом о холодильник с напитками, что вызвало у него боль и не позволило выйти в стартовом составе.

В предыдущей игре против "Манчестер Юнайтед" Рафинья забил гол и сделал голевую передачу, но был заменен на 83-й минуте на Феррана Торреса. "Барселона", благодаря его голу, ушла тогда от поражения - 2:2.

В ответной встрече "сине-гранатовые" уступили на выезде англичанам и вылетели из Лиги Европы.

