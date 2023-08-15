Футболист "Барселоны" близок к переходу в клуб Роналду

Защитник каталонской "Барселоны" Клеман Лангле близок к переходу в саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic, саудовский клуб предложил "сине-гранатовым" 10 миллионов евро за трансфер 28-летнего француза. Еще пять миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Отмечается, что на данный момент стороны не согласовали сделку до конца. Сам Лангле еще несколько недель назад был скорее против такого перехода, но "Барселона" еще раз постарается убедить игрока на фоне недавних трансферов топовых игроков из Европы в Саудовскую Аравию.

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Прошлый сезон Лангле провел в "Тоттенхэме" на правах аренды. Защитник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт француза с "Барселоной" действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляется десять миллионов евро.

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