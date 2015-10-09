Флик отказал новой звезде и назвал причину

В "Барселоне" близки к завершению трансфера Нико Уильямса из "Атлетика". Его подписание должно закрыть одну из главных потребностей главного тренера Ханси Флика в атаке, передают Vesti.kz.

Несмотря на это, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был предложен каталонцам. Его текущее положение в клубе нестабильно, и игрок открыт к смене обстановки. Однако, по данным El Nacional, Флик четко дал понять: в текущем составе места для Рэшфорда нет - только если кто-то из лидеров покинет команду.

В числе возможных кандидатов на уход - Ферран Торрес и Роберт Левандовски. Но пока оба намерены остаться. Левандовски не раз подчеркивал, что хочет продолжать выступления за "Барселону", а Торрес уверен, что способен быть полезным при немецком тренере.

Кроме того, Флик выступает за сбалансированный состав. С учетом Ламина Ямаля, Рафиньи, Торреса, Левандовски и грядущего прихода Нико Уильямса, он считает линию атаки укомплектованной.

Рэшфорд остается в списке возможных трансферов, но сейчас его подписание в "Барсе" не рассматривается как приоритет. Клуб сосредоточен на других задачах - регистрация новых игроков, сокращение зарплатной ведомости и усиление правого фланга обороны.