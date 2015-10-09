"Если ты хочешь играть за "Реал". Анчелотти поставил условие звезде за 20 миллиардов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с игровым временем нападающего Эндрика, сообщают Vesti.kz.

Итальянский специалист ответил на вопрос, вызывает ли у него беспокойство ограниченное количество минут, которые получает молодой бразилец.

"Кто обеспокоен? Я не знаю. Я доволен им. Я давал ему игровые минуты, когда была возможность, и он всегда пользовался шансом. Обеспокоен ли он? Не знаю. У него есть шанс сыграть завтра (с "Реалом Сосьедад" в Кубке Испании). Я подумываю о том, чтобы выпустить его на поле.

Это зависит от многих факторов. Это вопрос конкуренции. В команде собраны игроки очень высокого уровня. И я думаю, история этого клуба демонстрирует, что многие футболисты стартового состава долгое время сидели на скамейке запасных.

Винисиус - пару лет, Родриго, Вальверде, Камавинга. Если ты хочешь играть за "Реал", тебе придется какое-то время посидеть в запасе", - приводит слова Анчелотти Marca.