Экс-звезда "Реала" пошутил про трудолюбие Роналду

Бывший футболист мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о характере своего звездного одноклубника - Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

"Я всегда говорил в шутку: Роналду - единственный игрок, которого я никогда не видел голым! Все дело в том, что он был первым на тренировочном поле и последним уходил с него! Прежде всего, тело Криштиану: "Вау! Машина". Он немного опередил свое время, игроки сейчас такие же. Но работа Криша в тренажерном зале, еда, сон - для него это было важнее, чем интенсивные тренировки", - приводит слова ван дер Варта talkSPORT.

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В текущем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету португальца 15 голов и три результативные передачи.

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За "Реал" португалец выступал с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" он выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

39-летний Криштиану является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Также в Европе известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".