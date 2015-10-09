Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Экс-футболист "Барселоны" признался в любви к "Реалу" и Роналду

Бывший полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг сделал неожиданное признание, заявив, что с детства симпатизирует мадридскому "Реалу", сообщают Vesti.kz.

"Моей любимой командой всегда был "Реал". Я считал Криштиану Роналду лучшим в мире. Но из-за того, что я выступал за "Барселону", мне приходилось лгать на пресс-конференциях. Иначе я не смог бы там играть", - приводятся слова Боатенга в аккаунте DeadlineDayLive.

При этом в карьере ганского футболиста был эпизод, связанный и с каталонским клубом: в 2019 году Боатенг выступал за "Барселону" на правах аренды. Последней командой в его игровой карьере стала берлинская "Герта".

За национальную сборную Ганы Кевин-Принс Боатенг провёл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

