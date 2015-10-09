Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем достиг отметки в 100 проведённых матчей в чемпионате Испании и стал третьим английским футболистом в истории, которому покорилось это достижение, передают Vesti.kz.

Беллингем приблизился к рекорду Бекхэма

Юбилейной для 22-летнего хавбека стала встреча 13-го тура Ла Лиги с "Сельтой", в которой мадридцы одержали победу со счётом 2:1, а сам Беллингем отметился забитым мячом.

Среди англичан больше матчей в испанском первенстве провели только Гари Линекер и Дэвид Бекхэм. На счету первого 103 игры, тогда как бывший полузащитник "Реала" выходил на поле в Ла Лиге 116 раз.

Таким образом, Беллингему осталось провести всего четыре матча, чтобы сравняться с Линекером, и 16 — чтобы повторить достижение Бекхэма.

Достижения Беллингема в "Реале"

Напомним, англичанин перешёл в мадридский клуб летом 2023 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В составе "королевского" клуба полузащитник выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл 13 матчей в Ла Лиге, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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