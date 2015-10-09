Дерзкий план в Ла Лиге: новый тренер хочет забрать двух талантов "Барселоны"

Новый главный тренер "Эспаньола" Эдер Сарабия обратился к спортивному директору клуба Мончи с просьбой арендовать в январское трансферное окно 2027 года двух игроков "Барселоны" - 18-летнего египетского центрального нападающего Хамзу Абделькарима и 20-летнего шведского вингера Руни Бардагджи, передают Vesti.kz.

Как сообщают испанские СМИ, 46-летний специалист, сменивший Маноло Гонсалеса и подписавший контракт до 30 июня 2028 года, стремится усилить атаку команды, которая находится в зоне вылета Ла Лиги. Опыт работы Сарабии ассистентом Кике Сетьена в "Барселоне" в сезоне-2019/20 может облегчить переговоры, однако каталонский клуб рассчитывает на обоих игроков в будущем.

Ситуации футболистов различаются:

• Хамза Абделькарим имеет контракт до 2030 года и стал лучшим бомбардиром предсезонки при Ханси Флике, но получает мало времени из-за конкуренции с Рафиньей и Габриэлом Жезусом. В его пользу также высказывался Ламин Ямаль.

• Руни Бардагджи может сыграть на обоих флангах, но с августа 2026 года восстанавливается после операции на передней крестообразной связке колена, и его возвращение ожидается в начале 2027 года.

Следующую игру в Ла Лиге "Эспаньол" проведёт на выезде с "Вильярреалом" 30 октября.

Ранее стало известно, что спортивный директор "Барселоны" Деку хочет опередить ПСЖ и подписать бразильского вингера, подробности - здесь.

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