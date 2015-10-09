Четыре клуба английской премьер-лиги сделали "Барселоне" предложение по трансферу полузащитника Фермина Лопеса на сумму в 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

По данным Sport, поводом для повышенного интереса стала яркая игра хавбека в матче против "Атлетико". Наибольшую активность проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако ещё два топ-клуба АПЛ также выразили намерение подписать игрока.

Летом "Челси" уже предлагал за Фермина 70 миллионов евро, но "Барселона" и спортивный директор Деку оставили тот запрос без ответа, посчитав сумму недостаточной.

Несмотря на щедрые предложения из Англии, сам 23-летний футболист не рассматривает уход и намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.

Контракт Лопеса с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2031 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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