Будущее Лапорты на волоске: Месси готов вмешаться в выборы президента "Барселоны"

В "Барселоне" назревает новый скандал, и в центре внимания на этот раз оказался бывший игрок команды Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Месси вмешается в выборы президента "Барсы"?

Каталонский клуб и так переживает трудные времена: финансовые проблемы, нестабильные результаты и постоянная критика в адрес президента Жоана Лапорты. Группа недовольных руководством уже готовится к выборам и, как пишет Cadena SER, теперь в игру может вмешаться сам Месси.

Аргентинец все еще является официальным членом "Барселоны", а значит, имеет право голосовать. По информации журналиста Сике Родригеса, люди из лагеря критиков Лапорты уже связались с окружением Месси, чтобы заручиться хотя бы его моральной поддержкой.

Идея проста: даже одно публичное слово Месси против Лапорты может стать настоящим ударом по нынешнему руководству.

Сам Лео не собирается баллотироваться или влезать в клубную политику напрямую. Но он готов обозначить позицию. И если эта позиция окажется против Лапорты — это будет катастрофой для действующего президента "Барселоны".

Конфликт Месси и Лапорты

Сам Лапорта намерен баллотироваться на новый срок в 2026 году, но отношения с Месси остаются напряженными.

Все началось в 2021 году, когда Лапорта обещал сохранить аргентинца в "Барселоне", однако из-за тяжелого финансового положения клуб не смог продлить контракт с Месси, и форвард перешел в "Пари Сен-Жермен". В окружении Месси сочли ситуацию предательством, что привело к охлаждению отношений.

С тех пор их отношения так и не наладились, несмотря на попытки Лапорты сгладить ситуацию. Теперь слухи о том, что Месси может поддержать недовольных руководством, вызвали переполох в "Барсе".

И здесь важно понимать: Месси — это не просто бывший игрок или рядовой член клуба. Его влияние огромное. Одно его слово способно мобилизовать тысячи болельщиков и вызвать резонанс во всем мире.

Сборная Аргентины заплатила горькую цену за решение по Месси

Напомним, что Месси присоединился к системе "Барселоны" в 2000 году и за время выступлений в "сине-гранатовой" футболке он сыграл 778 матчей, став лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 забитыми мячами и 303 голевыми передачами.

После двух сезонов в ПСЖ аргентинец летом 2023 года перешел в американский "Интер Майами".