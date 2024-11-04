"Барселона" за полчаса решила судьбу дерби

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 3:1.

"Сине-гранатовые" решили судьбу дерби за первый тайм, когда забили три гола усилиями Дани Ольмо (12-я минута, 31-я), оформившего дубль, и Рафиньи (23-я). Команда Маноло Гонсалеса отыграла один мяч после перерыва благодаря точному удару Хави Пуадо (63-я).

После этой игры подопечные Ханса-Дитера Флика с 33 очками продолжают лидировать в турнирной таблице, а "Эспаньол" находится на 17-й строчке, имея в активе 10 баллов.

9 ноября "Эспаньол" сыграет на своем поле с "Валенсией", а на следующий день "Барселона" встретится в гостях с "Реал Сосьедадом".