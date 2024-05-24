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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" выбрала замену Хави. Известна дата его представления команде

"Барселона" выбрала замену Хави. Известна дата его представления команде
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" договорилась с немецким Хансом-Дитером Фликом о его назначении на пост главного тренера команды, передает Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания немецкий специалист будет официально назначен наставником коллектива в ближайший понедельник. В этот же день "сине-гранатовые" объявят об увольнении нынешнего тренера испанца Хави Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что Флик подпишет с "Барселоной" контракт на один год с опцией продления еще на один сезон.

"Барселона" решилась на исторический шаг. Подробности

Напомним, Ханс-Дитер возглавлял мюнхенскую "Баварию", с которой побеждал в Лиге чемпионов в 2020 году. В том самом сезоне команда Флика разгромила "Барселону" в четвертьфинале турнира с общим счетом 8:2.

Последним местом работы Флика была сборная Германии - откуда он был уволен. Также специалист работал в австрийском "Зальцбурге" и немецких "Баварии" с "Хоффенхаймом". 

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Метки:
Барселона Футбол Бавария

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