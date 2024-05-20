"Барселона" решилась на исторический шаг. Подробности

Каталонская "Барселона" нашла нового главного тренера в случае увольнения испанского наставника Хави Эрнандеса, передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Сообщается, что "сине-гранатовые" проявляют активный интерес к итальянскому специалисту Роберто де Дзерби, который в этом сезоне покидает английский "Брайтон". Не исключено, что каталонцы предложат трудовое соглашение тренеру, в случае неудачи с Хави.

К слову, 44-летний де Дзерби тренировал "Брайтон" с сентября 2022 года. Ранее в его карьере были итальянские "Палермо", "Сассуоло", "Беневенте" и украинский "Шахтер".

Отметим, что в истории "Барселоны" ни разу не было главного тренера из Италии. Де Дзерби может стать первым представителем этой страны у руля каталонцев.

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Добавим, что "Барселона" в этом сезоне осталась без трофеев. В чемпионате Испании подопечные Хави финишировали на второй строчке. Испанец захотел уйти из команды, но его попросили остаться еще на сезон.