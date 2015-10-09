Каталонская "Барселона" установила историческое достижение в чемпионате Испании, забив 51 гол в первых 13 турах сезона. Подобной результативности в Ла Лиге не было на протяжении 95 лет, передают Vesti.kz.

Каталонцы повторили достижение 1930-х годов

Как сообщает Stats Foot, "Барселона" стала первой командой со времен "Атлетика" из Бильбао, которой удалось забить не менее 51 мяча за стартовые 13 туров чемпионата Испании. В сезоне 1930/31 баскский клуб отличился на этом отрезке 60 раз.

Таким образом, каталонцы стали первой командой в XXI веке, достигшей подобной результативности после 13 матчей Ла Лиги.

Кроме того, "Барселона" стала первой командой среди представителей пяти ведущих европейских чемпионатов, забившей 50 голов в текущем сезоне.

Рекорд на фоне победного камбэка

Исторический показатель каталонцы установили после волевой победы над "Вильярреалом" со счётом 3:2. Команда Ханса-Дитера Флика уступала 0:2 после первого тайма, однако сумела переломить ход встречи и забрать три очка.

После 13 туров "Барселона" набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее "Барселону" лишили ключевого игрока после победного камбэка в Ла Лиге.

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