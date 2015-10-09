Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 16:14
 

"Барселона" уничтожила соперника и установила рекорд

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" уничтожила соперника и установила рекорд ©x.com/FCBarcelona

В стартовом полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" не оставила шансов "Атлетику" из Бильбао, устроив настоящую голевую феерию — 5:0. Этот матч вошёл в историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В стартовом полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" не оставила шансов "Атлетику" из Бильбао, устроив настоящую голевую феерию — 5:0. Этот матч вошёл в историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Команда Ханса-Дитера Флика добилась уникального достижения: каталонцы стали первыми, кто сумел отправить четыре мяча за один тайм в рамках Суперкубка страны, сообщает Opta.

Благодаря уверенной победе "сине-гранатовые" без лишних нервов вышли в финал, где сыграют с победителем противостояния между "Атлетико" и мадридским "Реалом". Второй полуфинал запланирован на сегодня, 8 января.

Решающий матч за трофей состоится уже в ближайшие выходные.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 91 человек

Реклама

Живи спортом!