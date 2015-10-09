"Барселона" уничтожила соперника и установила рекорд

В стартовом полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" не оставила шансов "Атлетику" из Бильбао, устроив настоящую голевую феерию — 5:0. Этот матч вошёл в историю турнира, сообщают Vesti.kz.
Команда Ханса-Дитера Флика добилась уникального достижения: каталонцы стали первыми, кто сумел отправить четыре мяча за один тайм в рамках Суперкубка страны, сообщает Opta.
Благодаря уверенной победе "сине-гранатовые" без лишних нервов вышли в финал, где сыграют с победителем противостояния между "Атлетико" и мадридским "Реалом". Второй полуфинал запланирован на сегодня, 8 января.
Решающий матч за трофей состоится уже в ближайшие выходные.
4 - El Barcelona es el primer equipo que marca cuatro goles en un primer tiempo de una semifinal de la Supercopa de España; el Athletic, por su parte, ha encajado cuatro goles en una primera parte de un partido oficial por primera vez desde, al menos, la 2014/15. Apabullante. pic.twitter.com/ar60a9sB1u— OptaJose (@OptaJose) January 7, 2026
