"Барселона" сделала предложение по нападающему за 100 миллионов: его хотят Флик и Деку

"Барселона" сделала предложение мадридскому "Атлетико" по трансферу нападающего Хулиана Альвареса. Об этом рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за аргентинского форварда 100-120 миллионов евро.

"Мы отправили предложение по Хулиану, теперь решение остается за "Атлетико". Это очень хорошее предложение, но оно не будет действовать вечно. Флик и Деку хотят Хулиана… но если "Атлетико" не согласится, мы будем прорабатывать альтернативные варианты", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Президент "Барселоны" добавил, что спортивный директор клуба Деку уже работает в этом направлении.

"План Б на случай, если Хулиан не перейдет? Альтернативы есть. Деку не прекращает работу, у нас есть несколько вариантов, и ему предстоит выбрать тот, который лучше всего подходит", – отметил Лапорта.

Ранее сам Альварес выражал желание покинуть "Атлетико". "Матрасники" отказываются продавать игрока конкурентам.

В прошедшем сезоне аргентинец провёл 52 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В данный момент Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира-2026, где в финале сыграет с командой Испании.

26-летний Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.

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