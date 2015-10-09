"Барселона" согласилась заплатить 100 миллионов за нападающего с 20 голами

"Барселона" по-прежнему заинтересована в подписании аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, несмотря на сложности в переговорах с мадридским "Атлетико", передают Vesti.kz.

Аргентинский форвард остаётся приоритетной целью каталонцев для усиления атаки под руководством Ханса-Диитера Флика после ухода Роберта Левандовски и неопределённости с будущим Феррана Торреса.

"Барселона" определилась с суммой за Альвареса

По информации Mundo Deportivo, "Барселона" готова предложить 100 миллионов евро за 26-летнего игрока и не намерена увеличивать фиксированную сумму выше этой отметки. "Сине-гранатовые" считают такую оценку соответствующей рыночной стоимости Альвареса и финансовому планированию клуба.

При этом "Барселона" готова улучшить общее предложение за счёт бонусов, связанных с достижениями, такими как завоевание национальных или европейских трофеев, а также индивидуальными показателями игрока. Это позволит увеличить общую стоимость сделки без превышения установленного лимита по фиксированной части.

"Барселона" готова включить трёх игроков в сделку

Кроме того, каталонцы рассматривают возможность включения в сделку одного из своих футболистов, если "Атлетико" проявит интерес. Среди потенциальных кандидатов называются Марк Касадо, Ферран Торрес или Роналдуу Араухо, однако их участие зависит от согласия самих игроков. Такой вариант "игрок плюс деньги" может помочь преодолеть разрыв в позициях клубов.

Позиция "Атлетико"

Мадридский клуб публично заявляет, что не хочет продавать одного из ключевых игроков прямому конкуренту, однако за кулисами клуб более открыт к переговорам с зарубежными командами, включая "Арсенал". Это усложняет переговоры с "Барселоной", но не останавливает каталонцев от работы над трансфером.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.

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