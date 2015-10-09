"Барселона" решилась на продажу 21-летнего таланта: названа причина

Полузащитник каталонской "Барселоны" Марк Касадо может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" готовы выслушать предложения по 21-летнему игроку, несмотря на его контракт до 2028 года. Причина - перебор игроков в центре поля.

На старте прошлого сезона Касадо был игроком основы команды Ханса-Дитера Флика. Однако после восстановления Френки де Йонга испанец постепенно потерял место в основе, а затем получил травму, которое почти лишило его игровой практики в последней части сезона.

Сейчас в составе "Барселоны" бешенная конкуренция в полузащите – де Йонг, Фермин Лопес, Марк Берналь, Педри, Гави, Дани Ольмо, поэтому перспективы Касадо играть в основном составе довольно призрачны.

На этом фоне "Барселона" готова отпустить игрока за 30 миллионов евро. Главным претендентом на Касадо считается лондонский "Челси".

В сезоне 2024/25 Касадо провел 36 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.