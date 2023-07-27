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"Барселона" пропустила 5 голов перед матчем с "Реалом"

"Барселона" пропустила 5 голов перед матчем с "Реалом"
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" провела товарищеский матч с лондонским "Арсеналом", сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 5:3 в пользу "канониров".

Первыми счет в матче открыли "сине-гранатовые" благодаря голу Роберта Левандовски на седьмой минуте. Спустя шесть минут вингер "Арсенала" Букайо Сака сравнял счет.

На 34-й минуте Рафинья вновь вывел "Барселону" вперед, однако лондонцы еще до перерыва сумела сравнять счет - отличился Кай Хаверц (43-я).

После перерыва Леандро Троссард оформил дубль (55-я и 78-я) и вывел "Арсенал" вперед. На 88-й минуте Ферран Торрес один мяч отыграл, но последнее слово осталось за "канонирами" - итоговый счет установил Фабиу Виейра (89-я). При этом на 22-й минуте матча Сака не реализовал пенальти.

Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет с мадридским "Реалом", который ранее обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0).

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Метки:
Барселона Реал Мадрид Арсенал

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