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Дебютные голы новичков помогли "Реалу" всухую обыграть "Манчестер Юнайтед"

Дебютные голы новичков помогли "Реалу" всухую обыграть "Манчестер Юнайтед"
©ФК "Реал" Мадрид

В Хьюстоне (США) на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" завершился товарищеский матч между мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба". Первый гол в матче забил новичок "Реала" английский полузащитник Джуд Беллингем, отличившийся на шестой минуте игры.

Точку в матче поставил другой новобранец мадридцев Хоселу - форвард забил свой дебютный гол на 89-й минуте.

Следующий свой товарищеский матч "Реал" проведет с "Барселоной", а "Манчестер Юнайтед" сыграетт с дортмундской "Боруссией".

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Метки:
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед

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