"Барселона" приняла решение по главному трансферу Флика

Каталонская "Барселона" не планирует приобретать защитника английского "Кристал Пэлас" Марка Гехи в январское трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик определил Гехи приоритетной трансферной целью на 2026 год.

Однако, по информации источника, "Барселона" не станет отчаянно бороться за игрока, если конкуренты предложат ему более выгодные условия. За защитником также следят мюнхенская "Бавария", французский "Пари Сен-Жермен", а также английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

25-летний Гехи станет свободным агентом по завершении текущего сезона. Это означает, что летом он сможет присоединиться к новому клубу без какой-либо компенсации за трансфер.

Ранее Гехи объявил, что не собирается продлевать соглашение "Кристал Пэлас". Защитник выступает за "орлов" с 2021 года. В текущем сезоне он провёл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.